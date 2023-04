Tadej Pogacar wint ook de Waalse Pijl na machtige beklimming van Muur van Hoei: ‘Winnen is verslavend’

Met videoTadej Pogacar heeft de 87ste editie van de Waalse Pijl gewonnen. De 24-jarige alleskunner van UAE Team Emirates was de sterkste op de slotklim op de Muur van Hoei, waar Louis Vervaeke met een kleine voorsprong begon nadat een kopgroep van vier renners vijf kilometer voor de finish was ingerekend.

Pogacar won dit voorjaar al het eindklassement in de Ronde van Andalusië en Parijs-Nice, waarin hij ook beide keren drie etappes won. Daarnaast won de Sloveen eerder al twee voorjaarsklassiekers met de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Nu heeft hij dus ook de Waalse Pijl aan zijn almaar groeiende palmares toegevoegd.



,,Of het al gaat vervelen? Nee hoor, winnen gaat nooit vervelen. Het is een verslavend gevoel. Het blijft een machtig gevoel om als eerste over de finish te komen. Ik ben dankbaar voor deze geweldige vorm en al deze overwinningen", sprak de Sloveen kort na zijn zege. Alleen in Milaan - San Remo (vierde) en de E3 Saxo Bank Classic (derde) won Pogacar de afgelopen weken niet.

Komende zondag staat voor Pogacar ook nog Luik-Bastenaken-Luik op het programma, waar een duel met Remco Evenepoel wordt verwacht. Bij de mannen wonnen alleen de vorig jaar overleden Italiaan Davide Rebellin (in 2004) en de Belg Philip Gilbert (in 2011) in hetzelfde jaar de drie zogenoemde Ardenner klassiekers.

Eerder op de dag etalleerde ook Demi Vollering haar topvorm door opnieuw te winnen bij de vrouwen.

Skjelmose blij met tweede plaats: ‘Op dit moment het maximale’

De 22-jarige Deen Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) was blij met zijn tweede plaats. ,,Ik wist vanochtend dat het al knap zou zijn als ik tweede zou worden met deze vorm van Tadej. Als hij dit volhoudt is hij door niemand te verslaan en dan is de tweede plaats dus het maximale. UAE Team Emirates heeft weer geweldige zaken gedaan door zo lang te wachten en Tadej op het juiste moment af te zetten op de Muur van Hoei. Met zijn vorm is hij niet te kloppen op zo'n beklimming", zei Skjelmose. ,,Natuurlijk zou Tadej hier ook overtuigender kunnen winnen, maar het tekent zijn grote vorm dat hij op het juiste moment wacht en dan nog met overmacht wint.”

Mikel Landa (Bahrain Victorious) werd derde. ,,Op dit moment is het voor alle andere renners vechten om de tweede en derde plek als Tadej meedoet. Het is wat het is. Hij heeft een heel sterk team om zich heen en weet het steeds af te maken", sprak ook de 33-jarige Bask vol bewondering over Pogacar.

Over 194,2 kilometer ging het peloton vandaag over de steile Ardense heuvels, waarbij vooral de Muur van Hoei een zware beproeving was voor de renners. Het steile klimmetje van 1,3 kilometer werd meermaals aangedaan en is tevens de slotklim. De 31-jarige Dylan Teuns (Israel–Premier Tech) was ziek en kon zijn titel van vorig jaar niet verdedigen.

De afgelopen jaren werd de Waalse Pijl gedomineerd door Alejandro Valverde (winnaar in 2014, 2015, 2016 en 2017) en Julian Alaphilippe (winnaar in 2018, 2019 en 2021). In 2020 was de Zwitser Marc Hirschi de sterkste in Wallonië.

