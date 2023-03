Tadej Pogačar wint Parijs-Nice op indrukwekkende wijze: ‘Aanval is de beste verdediging’

Tadej Pogacar heeft op indrukwekkende wijze de Franse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates boekte in de slotetappe zijn derde ritzege na een aanval op de Col d’Èze. Pogacar, die als leider aan de slotrit was begonnen, bereikte finishplaats Nice met een voorsprong van ruim een halve minuut op de Deen Jonas Vingegaard.

Pogacar had ook al de vierde en de zevende etappe gewonnen. De Sloveen is de Tourwinnaar van 2020 en 2021. Het was de eerste keer dat hij deelnam aan Parijs-Nice. In het klassement eindigde de Fransman David Gaudu op de tweede plaats, voor Vingegaard, de Tourwinnaar van vorig jaar.

Voor Pogacar (24) was de route bekend terrein. Hij woont in Monaco en traint veel in de bergen boven Nice. ,,Ik ken het goed hier en ze zeggen altijd: aanval is de beste verdediging.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Sloveen, die met 12 seconden voorsprong op Gaudu aan de slotrit was begonnen, liet niets liggen. Achter de kort voor het peloton uitrijdende Wout Poels pakte hij nog een paar seconden bij een bonificatiesprint in Èze. Nog voordat de voet van de laatste col was bereikt werd Poels ingelopen. Simon Yates, vorig jaar winnaar van de slotetappe, was de eerste aanvaller. De Brit kreeg met Pogacar, Gaudu en Vingegaard de complete top 3 achter zich aan. 4 kilometer onder de top ging Pogacar er zelf vandoor. Op de top had de Sloveen 50 seconden voorsprong op zijn achtervolgers en kon hij gaan dalen naar de Promenade des Anglais in Nice.

De afgelopen twee jaar won Pogacar in het voorjaar Tirreno-Adriatico. ,,Ik ben altijd goed in deze periode van het jaar. Het is een droom om hier te winnen. Zeker met de mannen die hier naast me op het podium staan. Gaudu en Vingegaard zijn toprenners.” Het zijn vermoedelijk ook twee van zijn grootste concurrenten komende zomer in de Tour de France.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.