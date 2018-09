Team Sunweb haalt Robert Power als knecht voor Tom Dumoulin

Etappezege Alaphilip­pe, Bevin nieuwe leider in Ronde van Groot-Brittannië

4 september Julian Alaphilippe heeft de derde rit in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Franse wielrenner van Quick-Step was in Bristol, waar de etappe zowel begon als eindigde, de rapste in de sprint van een uitgedunde groep.