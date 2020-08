‘Team uit Tour verwijderd bij twee coronagevallen in de ploeg’

Podcast | Veiligheid op de weg: ‘Het begint met het besef dat wielren­ners mensen zijn’

18 augustus Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam praten over de veiligheid in koers, met Annemiek van Vleuten over de vraag waar ze volgend jaar gaat rijden, Jumbo-Visma-baas Richard Plugge vertelt hoe zijn ploeg ervoor staat en met wielerzaakwaarnemer Martijn Berkhout praten we over de gevolgen van de valpartij van Jakobsen en Groenewegen; beide cliënten van hem.