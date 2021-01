Tegenstander minder voor Van der Poel: Aru start toch niet op WK veldrijden

Interview Gesink: ‘Zou gestoord zijn als ik nu van boord stap, straks wint die gek nog de Tour’

9 januari Ooit was Robert Gesink (34) zelf kopman, nu rijdt hij in dienst van anderen. Hij hoort bij het meubilair van Jumbo-Visma en is er trots op ook. ,,Ik ben meer zen dan een jaar of tien geleden.’’