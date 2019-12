Terpstra en Keisse rijden stokoud record uit de boeken

Profrenner Dlamini na hardhandi­ge aanhouding geopereerd aan arm

28 december De Zuid-Afrikaanse wielrenner Nicholas Dlamini is vandaag succesvol geopereerd aan zijn linkerarm. Die brak de renner van team NTT (voorheen Dimension Data) een dag eerder toen hij tijdens een trainingsrit in het Nationaal Park Tafelberg hardhandig werd opgepakt door bewakers en in een auto werd geduwd.