Terpstra schrijft voor tweede keer Le Samyn op zijn naam

Sun­web-ploeg­lei­der: Dumoulin naar Tour

12:22 Zelf hield Tom Dumoulin de optie aan het begin van het jaar al open, maar Sunweb-ploegleider Aike Visbeek heeft zich er nu ook over uitgelaten. Dumoulin rijdt niet alleen de Giro in mei, maar gaat daarna ook van start in de Tour de France.