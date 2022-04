Terug in Amstel Gold Race, maar voor Tom Dumoulin is alles anders: ‘Hopen op die ene speciale wonderdag’

Buitenland­se media genieten van Mathieu van der Poel: ‘Laatste kilometer overtrof alle verwachtin­gen’

Het titanengevecht tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen bracht zondagmiddag alle wielerliefhebbers naar het puntje van hun stoel. De manier waarop de Nederlander zijn Sloveense rivaal klopte in de sprint was een moment om niet snel te vergeten, zo oordelen ook de buitenlandse kranten.

