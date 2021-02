Teunissen komt dit voorjaar wellicht niet in actie na val op Tenerife

Op Tenerife kreeg de Limburger eerste hulp in een ziekenhuis. Vandaag bleek uit nader onderzoek in het AMC dat verdere behandeling noodzakelijk is.



Teunissen is aangeslagen door het nieuws. ,,Eerst hoop je nog dat het meevalt, maar dit is zwaar waardeloos. Je wilt het seizoen graag goed beginnen, zeker als het vorige, zoals in mijn geval, al goeddeels door een blessure in het water is gevallen. Maar goed, de gifbeker moet kennelijk helemaal leeg. In plaats van een stap vooruit te zetten met een hoogtestage, zet ik er nu twee achteruit. Ik ga er alles aan doen om er zo snel mogelijk weer te staan.”