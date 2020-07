Teunissen mist herstart wielerseizoen wegens knieblessure

Wielerkoers Streep door Boels Ladies Tour: ‘Verant­woord evenement is onmogelijk gebleken’

27 juli De Boels Ladies Tour van 2020 gaat niet door. ,,De organisatie van de Boels Ladies Tour heeft in samenspraak met de beoogde etappeplaatsen besloten dat de enige etappekoers voor vrouwen in de UCI Women’s WorldTour in de Benelux in 2020 geen doorgang zal vinden", laat de organisatie maandag weten.