Teunissen verruilt Sunweb voor Lotto-Jumbo

Teunissen werd dit voorjaar tweede in Dwars door Vlaanderen, achttiende in de Ronde van Vlaanderen en elfde in Parijs-Roubaix. Daarvoor reed hij al viermaal in de top-10 in Parijs-Nice. ,,Deze ploeg sprak meer dan elke andere ploeg vertrouwen in mijn voorjaar uit en heeft bovendien een duidelijk plan hoe ik me verder kan ontwikkelen”, zegt Teunissen over zijn overstap naar Lotto-Jumbo. ,,Naast presteren in het voorjaar wil ik me verdienstelijk maken in de ondersteuning van de sprinters en de klimmers.”