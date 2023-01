Theo Bos treurt na dood oud-trainingsmaatje Lieuwe Westra: ‘We hadden meer moeten doen’

De dood van oud-profrenner Lieuwe Westra zorgde gisteren voor een schokgolf in de wielerwereld. Net als veel andere voormalig beroepsgenoten stuurde Theo Bos een tweetje de wereld in (‘Rust zacht Beest’), maar vandaag staat hij in een emotioneel betoog op Twitter uitgebreider stil bij het overlijden van zijn oude trainingsmaatje.

Hun eerste ontmoeting dateerde van 1998, herinnert de 39-jarige Bos zich. ,,We reden beiden de Omloop van de Veluwe. Ik was eerstejaars nieuweling, jij een jaartje ouder. In de clubkleuren van Otto Ebbens reed je op een rode Gazelle. De Posbank viel ons beiden zwaar, we losten uit de eerste groep. In die tijd was je niet de klimmer die je nog ging worden.”

Lees ook

• Lieuwe Westra, stratenmaker op de Champs-Élysées, verloor gevecht met het beest in zichzelf

Daarna verloren de twee elkaar uit het oog. Bos beleefde successen als baanrenner, terwijl Westra het wielrennen tijdelijk achter zich liet, en aan de slag ging als stratenmaker. ,,Totdat ik je jaren later plotseling zag opduiken in uitslagen. En niet geheel onverdienstelijk. Het was een bijzondere comeback en je kon onmogelijk geen fan zijn van jouw verhaal.”

De twee leerden elkaar beter kennen, vooral tijdens gezamenlijke trainingsritjes in Monaco, waar ze destijds woonden. ,,Naast de fiets was je vooral een goed persoon. Vaak te goed voor bepaalde en verkeerde mensen, in de jaren toen we elkaar beter leerden kennen. Je vertelde mij over de periode na de nieuwelingen, hoe je extreem geleefd had als stratenmaker en hardcore feestganger. Je was in die tijd gelukkig, ik koester deze dierbare herinneringen ondanks dat je soms onbereikbaar was en niet reageerde op berichten.”

Quote Ik koester elk moment dat ik met je heb genoten van het wielrennen en het leven. Theo Bos

Westra stopte eind 2016 als prof en daarna ging het steeds verder de verkeerde kant op, weet Bos. ,,Het laatste jaar werd het contact steeds minder, je reageerde zelden op berichten in onze groepsapp. Toen bleek dat je ging scheiden en de problemen zich opstapelden. Daarna ging het snel. Contact maken was moeilijk, je hield mensen op afstand.”

,,We hadden meer moeten doen, het was niet genoeg”, zo sluit hij af. ,,Ik heb van dichtbij je extreme leven mee mogen maken en koester elk moment dat ik met je heb genoten van het wielrennen en het leven. Je ging altijd vol gas, in alles. Ik hoop dat je nu je rust hebt gevonden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.