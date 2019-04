Thijs Zonneveld verkent ‘La Doyenne’: ‘Kramp in mijn kaken van het bibberen’

De toiletjuffrouw van het winkelcentrum onder het Place Saint-Lambert kijkt me verbaasd aan. Een klant. Zo vroeg. Dat had ze niet verwacht. Zeker niet eentje in wielerpak. Tijd om iets uit te leggen heb ik niet: de natuur roept. Mijn fiets ook.



We moeten op pad.



Voordat we op de fiets stappen nemen we een foto, op het plein waar het peloton elk jaar op weg wordt geschoten. We lachen naar de camera. Dan nog wel. Na de foto slingeren we door het centrum van Luik. Links, rechts, over een paar kasseitjes, langs de rivier naar de eerste beklimming, waar zondag een bord zal staan met kilometer 0 erop.