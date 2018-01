Tijdrit en heuvelachtige slotrit in Parijs-Nice

Zesdaagse Rotterdam Koningskoppel op wielerbaan, concurrenten in klassiekers

8 januari Niki Terpstra en Dylan van Baarle zijn de twee beste Nederlandse klassiekerrenners van de afgelopen jaren. In het voorjaar tegenstanders, tijdens de Zesdaagse van Rotterdam voor even ploeggenoten. ,,Dylan heeft het in zich om te scoren in klassiekers.’’