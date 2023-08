Tijl De Decker (22) overleden na botsing met auto, ploeg Lotto Dstny met rouwbanden in Vuelta

Lotto Dstny bracht woensdag het nieuws naar buiten dat De Decker na een ongeval tijdens de training was afgevoerd naar het ziekenhuis. Later op de avond gaf de ploeg meer informatie over de omstandigheden van het incident. ,,De renner botste hard op de achterkant van een auto en werd daarna afgevoerd naar het ziekenhuis van Lier, waar hij een operatie onderging”, klonk het toen. ,,Daarna werd hij overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.” Daar werd hij ook geopereerd, de voorbije dagen lag De Decker in coma. Intussen is hij aan zijn verwondingen overleden.



,,Met grote droefheid melden we het overlijden van Tijl De Decker”, aldus de ploeg. ,,Ons hart is gebroken bij dit nieuws. Onze gedachten gaan uit naar Tijl zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd.”



Vuelta

De Decker zou dit seizoen nog uitkomen voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny en zou in 2024 de overstap naar de hoofdmacht maken. Zijn ploeg start zaterdag met rouwbanden in de Vuelta als eerbetoon. Leeftijdsgenoot Lennert Van Eetvelt had een goede band met De Decker, maar hij heeft volgens zijn team net als alle andere renners toch besloten te starten. De Ronde van Spanje start met een ploegentijdrit over 14,8 kilometer in Barcelona.