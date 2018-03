Tirreno-eerbetoon aan Scarponi

Tussen de geel-turqouise boeketten in het familiegraf van de familie Scarponi hangen de tekeningen van zijn zoontjes Tomasso en Giancomo. Het prentenboek van de Gruffalo staat er met een foto waarop te zien is dat Michele Scarponi voorleest in een klaslokaal. Foto’s dat hij als eerste boven komt op de Colle dell’ Agnello in de Giro d’Italia van 2016 of dat hij juichend over de streep komt in de Giro del Trentino van 2011. Boven zijn graf hangt een wielerpetje van Astana.



Het regent op de begraafplaats aan de Strada Provinciale 8, twee kilometer buiten het stadscentrum van Filottrano. Het is rustig zoals dat bij begraafplaatsen past. Het is een van de weinige plekken waar niet te zien is dat vijfde etappe van de Tirreo-Adriatico van vandaag eindigt met een eerbetoon aan Scarponi, die vorig jaar op 37-jarige leeftijd overleed na een ongeluk tijdens zijn training. De Italiaan – die in 2011 drie maanden een dopingschorsing uitzat en in dat jaar ook de Giro won - was ongekend geliefd in het peloton. Zijn dood op de dag van Luik-Bastenaken-Luik dompelde het peloton in rouw.