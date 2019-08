Titelverdediger Alaphilippe stapt af in Clásica San Sebastian

Video Tour 2020 is drijfveer voor Froome (34): ‘Op een nog beter niveau dan dit jaar’

10:37 Chris Froome ligt bij zijn herstel na zijn zware val in het Critérium du Dauphiné voor op alle prognoses. Dat vertelt de Britse wielrenner in een door zijn ploeg Ineos verspreid video-interview. Bij alle inspanningen die hij nu moet leveren heeft de viervoudig Tourwinnaar maar één doel voor ogen. ,,Ik wil volgend jaar aan de start staan van de Tour. Op een niveau gelijk aan dat van dit jaar of nog beter.”