Tolhoek tijdelijk blind door ooginfectie: ‘Dat was even stress’

Die was zo heftig, dat de talentvolle Zeeuw het zicht tijdelijk even helemaal kwijt was en de artsen zelfs vreesden dat hij met een van zijn ogen zelfs nooit meer 100 procent zou kunnen zien. ,,Dat was wel even stress”, zegt de renner in een video, die zijn team op de website van Jumbo-Visma plaatste.



Tolhoek zat in het vliegtuig naar huis toen het begon. ,,Ik deed mijn lenzen uit en het begon te prikken. Ik zag niks meer.” Hij haastte zich bij thuiskomst naar het ziekenhuis. ,,De oogspecialist zei gelijk dat ik moest beginnen met alle antibiotica die ze maar hadden in mijn ogen te gooien. Dat moest ik ieder uur herhalen. Dat gaf de ernst wel aan.”