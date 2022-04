Tom Boonen: ‘Geef Mathieu van der Poel een racket en hij kan tennissen’

Door Daniël Dwarswaard



Fabian Cancellara (41), won Parijs-Roubaix in 2006, 2010 en 2013

Cancellara zag Mathieu van der Poel vorig jaar in de Ronde van Zwitserland voor het eerst van dichtbij. De Nederlander won twee etappes, Cancellara observeerde hem als ambassadeur van de grootste wielerronde in zijn thuisland vanaf de eerste rij. ,,’s Avonds in het hotel zag ik hem zitten. Zonder helm, zonder bril. Wat me opviel: hij heeft eigenlijk nog een babyface. Met de uitstraling van een heel lieve jongen. Rustig, geen showman. Ik weet dat hij van mooie auto’s houdt, maar het is geen type voor blingbling. Hij gedroeg zich niet als de grote ster. Totaal niet arrogant. Eerder bescheiden, beleefd. Nuchter. Iemand die niet bijt of iemand kwaad doet.’’



Dan stopt Cancellara heel even met praten en begint te lachen. ,,Iemand die niet bijt... Dat houdt op als hij op de fiets springt. Dan verandert hij van een lief jongetje in een heel ondeugende man die iedereen pijn wil doen. Aanvallen, racen. Hij en een paar anderen hebben het wielrennen veranderd. Met acties die je in mijn tijd niet zo vaak zag.’’