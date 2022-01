Tom Dumoulin heeft gekozen: hij rijdt dit jaar de Giro d’Italia

Dumoulin deed in 2016 voor het eerst mee aan de Ronde van Italië. Nadat hij in de elfde etappe moest opgeven kwam hij een jaar later ijzersterk terug. De Limburger won de Ronde van Italië in 2017 door Nairo Quintana en Vincenzo Nibali voor te blijven. Een jaar later stond Dumoulin wederom op het Italiaanse podium. Deze keer als tweede achter Chris Froome, die de Nederlander 46 seconden voor bleef. De laatste keer dat Dumoulin in de Giro reed was in 2019. Ook toen haalde hij het einde niet.