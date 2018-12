Tom Dumoulin kiest Giro als hoofddoel voor 2019

Na de Tour was de Limburger er vrijwel zeker van dat hij komend jaar voor de eindzege in Frankrijk wilde gaan. Ook zei Dumoulin dat hij, in tegenstelling tot dit jaar, geen twee grote rondes zou rijden. Nu zegt hij deelname aan de Tour, na de Giro, zeker niet uit te sluiten. ,,Maar daarover beslissen we later’’, aldus Dumoulin, die de Giro in 2017 won.

,,We hebben er lang over gesproken: het hoofddoel is de Giro’', zegt Dumoulin. ,,We hebben lang gedacht aan de Tour, maar de Giro heeft zo’n mooi parcours komend jaar. Ik houd van het land, ik houd van de koers. Het is zeer goed mogelijk dat ik ook de Tour rijd, net als afgelopen jaar, maar dat is nog niet beslist. Dat zien we na de Giro. Maar de kans is groot.’’



De Ronde van Italië begint op 11 mei met een individuele tijdrit over ruim 8 kilometer in Bologna.



Luister ook naar de nieuwste Wielerpodcast In Het Wiel waarin Thijs Zonneveld terugblikt op het afgelopen wielerjaar: