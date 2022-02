Tom Dumoulin nestelt zich tussen wereldtoppers in tijdrit: ‘Geeft vertrouwen’

Video Gouden dag voor Nederland­se sprinters: na Dylan Groenewe­gen wint ook Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia zeer overtuigend gewonnen. De 25-jarige sprinter uit Heukelum won in Torrent, iets ten zuidwesten van Valencia, met speels gemak in de sprint. ,,Ik had wat kramp, maar verder voelde ik me uitstekend.”

3 februari