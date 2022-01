Tom Dumoulin ontbreekt bij trainingskamp Jumbo-Visma door naweeën boosterprik

Programma bekendTom Dumoulin ontbreekt op het trainingskamp van Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante. Hij had vorige week contact gehad met een positief op corona getest persoon en wat milde klachten na een boosterprik.

Ook directeur Richard Plugge en renners Jonas Vingegaard, Olav Kooij, Rohan Dennis, Chris Harper en Lennard Hofstede ontbraken vanmiddag bij de presentatie van de Nederlandse wielerploeg in Spanje. Dumoulin en Plugge deden tijdens de ploegenpresentatie op afstand hun zegje.



,,Ik was de laatste dagen een beetje grieperig, maar verder voel ik me hartstikke goed en ben ik klaar voor het komende jaar”, zei Dumoulin. De kans bestaat dat hij later deze week alsnog afreist naar Spanje waar Jumbo nog tot 21 januari verblijft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekend was al dat Dumoulin kiest voor de Ronde van Italië die in mei in Boedapest van start gaat. De Giro won hij al eens in 2017. In de Giro deelt Dumoulin het kopmanschap met de Noor Tobias Foss, die afgelopen jaar negende werd. Ook Sam Oomen gaat mee naar de Giro. De Tour is daarom deze zomer geen optie voor de Limburger.

Dumoulin won de Giro in 2017, finishte een jaar later als tweede en stapte in 2019 na vijf dagen geblesseerd af. ,,De keuze was niet heel moeilijk. Want we hebben al een supersterke Tourploeg met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk als vooruitgeschoven pionnen.’’

Dumoulin begint zijn seizoen over vijf weken met de UAE Tour. Daarna rijdt hij de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië plus de Amstel Gold Race en bereidt zich daarna met een hoogtestage voor op de Giro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Tour de France daarmee al grotendeels ingevuld. Kopmannen zijn Roglic en Vingegaard, die afgelopen jaar tweede werd achter Tadej Pogacar. De Tourploeg bestaat verder uit Kruijswijk, Wout van Aert, Sepp Kuss en Rohan Dennis. De laatste twee plekken worden later dit jaar ingevuld. ,,Ik wil een keer de gele trui winnen met de ploeg. We gaan voor het maximale en dat is de proberen die gele trui te winnen. En Pogacar is onze grootste concurrent’’, zegt Kruijswijk over waarom hij de Tour boven de Giro heeft verkozen.

Sportief directeur Merijn Zeeman wil zich niet vastpinnen op concrete ambities. ,,We willen altijd beter worden, dat is de basis”, legde hij uit. ,,Dit team wil ooit de Tour winnen. We gaan er alles aan doen om dat dit jaar te laten gebeuren. Maar ik zie het niet als een must en dat geldt net zo goed voor het winnen van een klassieker. Dat is niet de juiste motivatie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.