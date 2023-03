Wilco Kelderman wil na 10 jaar af van hatelijke nul: ‘Dag dat ik weer wedstrijd win, gaat vast komen’

In de tijd dat Wilco Kelderman (31) weg was, groeide Jumbo-Visma uit tot de beste ploeg van het peloton. In de Tirreno, zijn eerste koers na zijn terugkeer, hielp hij Primoz Roglic aan de eindzege. Afgezien van de val waardoor hij vroegtijdig naar huis moest, moet het een voorbode zijn voor de Giro. ,,Iedereen in het team is zo sterk. En Primoz is echt van buitengewone klasse.’’