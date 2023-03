Tom Pidcock wint Strade Bianche na indrukwekkende solo: ‘Dit was zeker niet het plan’

De Brit was meer dan 50 kilometer in de aanval geweest. Eerst nog achter een groep vroege vluchters, later alleen voorop. ,,Dit was zeker niet het plan”, vertelde de 23-jarige Brit, die vorig jaar de Touretappe naar L’Alpe d’Huez won en Olympisch kampioen mountainbike is. ,,Ik reed gewoon hard en zag opeens dat ik een gat had.”