Tom Pidcock wint Strade Bianche na indrukwekkende solo: 'Ik dacht dat ik het had verprutst’

Column Thijs Zonneveld | Precies zeven minuten hield mijn zoontje het vol, toen vroeg hij: ‘Wanneer gebeurt er iets?’

Columnist Thijs Zonneveld verbaast zich nog elke dag over de nieuwe generatie, die ervoor heeft gezorgd dat het wielrennen bijna compleet is veranderd. ,,Het mooiste is dat het besmettelijk is. Vrijwel iederéén koerst nu aanvallend, bijna alle ploegen beseffen dat ze niet langer kunnen winnen door alleen maar te wachten tot het laatste klimmetje.”