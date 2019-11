Tony Martin laat Spelen schieten

Martin ziet in Japan geen kansen. ,,Mijn manager is er geweest. Die heeft het parcours bekeken en omschrijft het als extreem zwaar", vertelde Martin die daarom liever plaatsmaakt voor jongere collega's in de Duitse wegselectie. ,,Het doet me wel zeer, want de Olympische Spelen heb ik altijd heel bijzonder gevonden." Martin won in 2012 in Londen zilver op de tijdrit achter de Brit Bradley Wiggins. In Rio 2016 kwam hij niet verder dan de twaalfde plaats. De WK wielrennen zijn komend jaar in Zwitserland, waar Martin een groot deel van het jaar woont.