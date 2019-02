‘Tour de France 2021 start in Denemarken’

Zij baseren zich op een tweet van de Deense minister van Financiën, Kristian Jensen, en een bericht van het Franse Europe 1. Zowel tweet als bericht zijn inmiddels verwijderd - kennelijk mocht het nieuws nog niet naar buiten komen - maar TV2 is zeker van zijn zaak.



,,Ik ben buitengewoon onder de indruk van het aantal mensen dat in Kopenhagen fietst‘’, aldus Tourdirecteur Christian Prudhomme. ,,In Kopenhagen hebben ze meer fietsen dan inwoners.‘’



In 2021 is het 25 jaar sinds Bjarne Riis de Tour de France op zijn naam schreef, tot dusver de enige Deense eindzege. In 2007 kwam Michael Rasmussen heel dichtbij, maar de Deense geletruidrager werd met Parijs in zicht door zijn eigen Rabobank-ploeg uit de Tour gehaald.