‘Tourstart in Denemarken verschuift naar 2022'

,,Het is waarschijnlijk dat de start van de Tour in Denemarken met een jaar wordt verplaatst”, zei Frank Jensen vrijdag op enkele tv-stations. De Franse krant Le Télégramme meldde donderdag al dat Bretagne de start van de Tour in 2021 mogelijk overneemt van Denemarken. ASO zou de Franse regio, waar vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault vandaan komt, hebben gevraagd een soort Plan B op te stellen voor het geval dat Denemarken de Tourstart van 2021 teruggeeft.

De start van de Ronde van Frankrijk in 2021 staat in Denemarken al geruime tijd ter discussie. Dat komt vooral door het uitstel van het EK voetbal, dat naar de zomer van 2021 is verplaatst. In Denemarken worden vier EK-duels gespeeld, waarvan de laatste op 28 juni in Kopenhagen staat gepland. Op 2 juli zou daarna de Tour dan moeten beginnen in Kopenhagen. ASO wil de Tourstart echter een week naar voren halen om het slotweekeinde niet te laten samenvallen met het begin van de ook al uitgestelde Olympische Spelen in Tokio. De Deense autoriteiten echter zullen met een dergelijk scenario vermoedelijk niet akkoord gaan.