Trainer Helmantel vertrekt bij ploeg Dumoulin

,,Ik zeg met pijn in het hart vaarwel tegen dit prachtige team'', aldus Helmantel in een persbericht. ,,Ik heb mij hier altijd thuis gevoeld. Ik kijk met een glimlach terug op deze periode bij Team Sunweb, waarin ik met veel plezier heb samengewerkt met renners en staf", aldus Helmantel. ,,In ieder mensenleven maak je soms de balans op en moet je zo nu en dan heroverwegen. En omdat ik een nieuwe aanbieding heb gekregen, heb ik besloten die uitdaging aan te gaan."



Helmantel was sinds 2012 in dienst van Team Sunweb. In het verleden was hij bij de KNWU betrokken bij de baanwielrenners.



Team Sunweb neemt ook afscheid van de Deense trainer Morten Bennekou. Opvolgers van het tweetal worden snel bekendgemaakt.