Trek schuift Stuyven naar voren als troef in Ronde van Vlaanderen

De verkenning was op verzoek van de Duitser, die bij zijn laatste twee deelnames als zevende eindigde in de Ronde van Vlaanderen. ,,John staat in de pikorde net onder Stuyven'', vertelde Demol. ,,Hij is in de aanloop naar de klassiekers ziek geweest. Daardoor is hij nu niet echt superfit. En dat is voor mij de reden om Stuyven een plaatsje hoger te zetten. John kan van de Ronde van Vlaanderen gebruik maken om zijn conditie verder aan te scherpen naar Parijs-Roubaix toe.''