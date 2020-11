Trek-Segafredo gaat niet verder met Weening

Weening mocht zich tijdens de Ronde van Italië bewijzen als knecht van Vincenzo Nibali. Hij moest echter al in de vierde etappe afstappen na een valpartij over een bidon. Weening won in 2005 een etappe in de Tour de France. Negen jaar later was Lars Boom de volgende Nederlander met dagsucces in de Ronde van Frankrijk.



Trek-Segafredo kondigde woensdag de komst van Jakob Egholm aan en daarmee is de selectie voor komend seizoen compleet. Egholm (22) kroonde zich in 2016 tot wereldkampioen bij de junioren. Eerder werden Mattias Skjelmose Jensen, Amanuel Ghebreigzabhier en Antonio Tiberi al gecontracteerd. Mollema (contract tot en met 2022) en De Kort (contract tot en met 2021) waren al zeker van een plaats in de selectie.