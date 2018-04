Trek selecteert Van Poppel voor de Giro

Van Poppel reed de Giro al in 2014, 2015 en 2016. De laatste keer werd hij uit de wedstrijd gezet, omdat hij vanwege ziekte te laat binnen was gekomen in de achtste etappe.



De Italiaan Gianluca Brambilla, overgekomen van Quick-Step, gaat de Giro in als kopman van Trek-Segafredo. Brambilla won twee jaar geleden een rit in de etappekoers door eigen land en droeg toen ook even de roze leiderstrui. Met de Colombiaan Jarlinson Pantano beschikt de Amerikaanse ploeg over nog een sterke klimmer. De rest van het team bestaat uit Laurent Didier uit Luxemburg, de Deense renners Niklas Eg en Mads Pedersen, de 38-jarige Spaanse veteraan Markel Irizar en Ryan Mullen uit Ierland.



Maurits Lammertink staat volgende week vrijdag in Jeruzalem namens Katoesja aan de start. Blikvanger van de ploeg is de Duitse tijdrijder Tony Martin.