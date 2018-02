Twaalf renners betrapt op doping in Ronde van Costa Rica

Ligtlee mag toch in actie komen op WK baan in Apeldoorn

30 januari Elis Ligtlee zal toch nog in actie komen op de wereldkampioenschappen baanwielrennen, over een kleine maand in Apeldoorn. De olympisch kampioene keirin wist zich op dat onderdeel en op de sprint niet te kwalificeren, maar is door bondscoach Bill Huck aangewezen voor de 500 meter tijdrit.