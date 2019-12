Twee jonge wielrenners Astana aangereden in Spanje

‘Geshoc­keer­de’ wielrenner Dlamini herstelt in ziekenhuis van hardhandi­ge arrestatie

12:43 De Zuid-Afrikaanse wielrenner Nicholas Dlamini is nog altijd niet bekomen van de schrik na zijn hardhandige aanhouding door vijf parkwachters in het nationale park Tafelberg bij Kaapstad. Ze braken zijn arm. Vanuit het ziekenhuis, waar de arm is geopereerd, stuurde hij een verklaring de wereld in.