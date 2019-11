Tweede Superprestigezege veldrijdster Alvarado

Alvarado nam de leiding in het klassement over van haar landgenote Yara Kastelijn, die als vijfde eindigde. Sanne Cant, de Belgische wereldkampioene, bereikte op het modderige parcours als tweede de finish, de Amerikaanse Katie Compton werd derde.

Voor Alvarado was het al de vierde overwinning van dit seizoen. ,,Ik had een goede start en voelde me best goed. Ik hoorde dat er achter me gevallen was en ben gewoon vol doorgegaan”, vertelde de winnares, die eerder in de Superprestigecross van Gieten een vergelijkbaar machtsvertoon had getoond. ,,Ik ben blij dat ik weer aan de leiding ga. Dit is een mooi klassement en ik sta nu een paar punten voor. Dat geeft een lekker gevoel.”