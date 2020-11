Tweevoudig ‘AGR’-winnaar Gasparotto zet punt achter profcarrière

Gasparotto, die vooral bekend stond als een renner met een sterk eindschot na een reeks korte beklimmingen, begon zijn profcarrière in 2005 bij Liquigas. In zijn debuutjaar werd hij meteen Italiaans kampioen op de weg. In 2007, zijn laatste seizoen bij Liquigas, droeg hij twee dagen de roze leiderstrui in de Giro d’Italia.



Na een jaar Barloworld en een jaar Lampre kwam Gasparotto in 2010 bij Astana Pro Team terecht. Het was het begin van een succesvolle periode in de loopbaan van ‘Gaspa’. In 2010 won hij voor de Kazachse ploeg direct een rit in Tirreno-Adriatico en werd hij derde in de Amstel Gold Race. Twee jaar later mocht hij zelfs juichen in Limburg door Jelle Vanendert en Peter Sagan na een sprint op de Cauberg te verslaan.