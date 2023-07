UCI onverbiddelijk: na Danny Stam ook Servais Knaven en een renster uit Tour de France Femmes gezet

met videoDanny Stam is uit de Tour de France Femmes gezet. De ploegleider van team SD Worx is bestraft vanwege zijn harde uitspraken over de wedstrijdleiding UCI, die zijn kopvrouw Demi Vollering een tijdstraf van twintig seconden gaf na de vijfde etappe. Maar tijdens de zesde rit zijn ook Servais Knaven en een renster van hem uit de koers gezet.

Bij de zesde etappe toont de UCI zich ook onverbiddelijk. Voor Lotta Hanttala, die gisteren nog op clementie kon rekenen, omdat ze door een overweg te laat binnenkwam en alsnog mocht starten, eindigt de Tour vroegtijdig. In de zesde etappe had ze het zwaar en zat ze afgezonderd. Via de ploegleiderswagen wilde ze terugkeren bij het peloton. Ze hing te lang aan de klink van de auto, waarin ploegleider Servais Knaven achter het stuur zat. De twee van AG Insurance-Soudal-Quick Step werden per direct uit de koers gezet.

Gabrielle Pilote, die zelf eerder opgaf, heeft geen medelijden. ,,Dit is karma", schrijft de renster op Twitter. ,,Gisteren flikten ze hetzelfde recht voor mijn ogen. Nu worden ze gepakt. Dat is de prijs die je betaalt voor vals spelen.”

Tijdstraf Demi Vollering

Gisteren kreeg Vollering na afloop van de vijfde etappe van de Tour de France Femmes een tijdstraf van twintig seconden, omdat ze na een lekke band met hulp van de ploegleiderswagen terugkeerde in het peloton. Dat kostte Vollering dure seconden in strijd om het geel, tot frustratie van Stam. ,,Dit is een belachelijk hoge straf. Ik hoop dat de mensen van de UCI nog goed slapen als de Tour op vijf seconden wordt beslist’’, zo liet hij na afloop weten tegenover de media.

Stam, die achter het stuur zat van de ploegleiderswagen, ging later nog een stapje verder. ,,Als je door zoiets twintig seconden verliest, vraag ik me af of die mensen wel capabel zijn om een wedstrijd als de Tour de France te leiden’’, klonk het gefrustreerd. Die uitspraken kwamen hem vandaag duur te staan. Stam is tot en met de ontknoping van de Tour komende zondag niet meer welkom.

Statement van UCI

De UCI verklaarde het vertrek van Stam in een statement. ‘Op de televisiebeelden is duidelijk te zien dat het inhalen van andere auto's en renners van meneer Stam heel gevaarlijk was. Gezien de ongepaste opmerkingen van daarna heeft de jury besloten om de ploegleider uit koers te zetten.’

In de strijd om de gele trui heeft Demi Vollering nu een achterstand van één minuut en drie seconden op Lotte Kopecky, de huidige leider van het algemeen klassement. Vollering had een nipte voorsprong in handen ten opzichte van concurrente Annemiek van Vleuten, maar het verschil bedraagt nu twaalf seconden in het voordeel van Van Vleuten.

,,We zijn verwonderd dat de UCI deze straf oplegt, maar accepteren deze maatregel”, laat SD Worx in een reactie weten. ,,Misschien is er iets te emotioneel gereageerd op de tijdstraf van Demi Vollering. Jammer dat dit is gebeurd. Maar we gaan deze wedstrijd nu met Anna van der Breggen als eerste ploegleider vervolgen. We richten ons snel weer op het sportieve. Onze missie blijft dezelfde en dat is de Tour de France Femmes winnen. Iedereen is meer dan honderd procent gemotiveerd om daar de komende dagen voor te gaan.’’

,,Ik weet niet zo goed waarom ik deze straftijd krijg’’, reageerde Vollering zelf na afloop van de rit. ,,Ik had totaal niet het gevoel dat het gevaarlijk was. Ik voelde me nooit in gevaar, daarin vertrouw je ook je ploegleider. Dit gebeurt all-the-time, ik weet echt niet wat ik fout heb gedaan.’’

Volledig scherm Danny Stam. Inzet: Demi Vollering © Pim Ras Fotografie, Cor Vos

