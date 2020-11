Uitgelopen Roglic alert: ‘We moeten onze focus houden’

,,Ik wilde winnen en probeer dat altijd als er een kans is, maar ik kwam net tekort. Ik wil een complete renner zijn en de drager van de puntentrui moet ook kunnen sprinten”, keek Roglic terug op de sprint, waarin hij werd geklopt door de Deen Magnus Cort. ,,Het was een goede dag voor het team. We hebben 6 seconden gepakt, maar er volgt nog een heel belangrijke rit.”

Met nog twee ritten te gaan, heeft Roglic 45 seconden op Richard Carapaz uit Ecuador en 53 seconden op de Brit Hugh Carthy. Of het genoeg is in de zware bergrit met de finish op de Alto de la Covatilla kan de kopman van Jumbo-Visma niet zeggen. ,,Ik heb de finale van de rit niet in mijn hoofd, maar er zal zeker de hele rit vol gas worden gereden.”

Ineos Grenadiers, de ploeg van Carapaz, plaatste ook een aanval in de zestiende etappe, maar Roglic was alert. ,,Het was zeker een aanval. Ze reden ineens hoog tempo. We hebben dat met het hele team echter opgelost. Morgen wordt het laatste grote gevecht. We moeten onze focus houden.”