Uniek: Vos hoort niet bij de topfavorieten

Marianne Vos die niet als topfavoriet aan de start staat bij het WK veldrijden. De zevenvoudig wereldkampioen moet zelf ook heel diep in haar geheugen graven. Bij de junioren viel ze wel eens buiten de prijzen, weet ze nog. ,,En in 2007 het WK bij de elite in Hooglede-Gits, dat was ook niet denderend.’’ Vos werd daar zevende. Het is gelijk ook de enige keer in 11 WK-deelnames dat Vos niet op het podium stond.

Door Daan Hakkenberg



Maar topfavoriet of niet: Vos voelt spanning. Ze vertrok donderdag met WK-kriebels uit Babyloniënbroek. ,,De hele week denk ik al: het zit er aan te komen. Het wordt geen routine. Het is ook niet dat ik in het begin nerveuzer was. Het blijft een WK, dat is waar je een tijd lang alles voor doet. Ook al was het dit jaar wat anders omdat ik niet de beste voorbereiding had.’’

Dat is een understatement. Vorige week in Hoogerheide keerde ze terug in de cross, nadat ze op 1 januari een pauze inlaste vanwege ziekte. Het maakt dat ze geen rekening houdt met een medaille. Ze is een fietsend vraagteken. ,,En dat is ook wel eens leuk. Afgelopen weekeinde was ik nog niet goed genoeg. Het zou wonderlijk zijn als dat nu wel geval is. Het enige wat ik kan doen is zo hard mogelijk rondrijden en kijken waar het strandt. Geen idee wat er momenteel inzit. Het zou heel mooi zijn als ik wegkom met een medaille.’’