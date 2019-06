Valverde (39) weet van geen ophouden en verlengt contract tot en met 2021

Van Emden wint NK tijdrijden: 'Blij dat parcours niet zo lang was’

26 juni Jos van Emden heeft zich verzekerd van de nationale titel bij het tijdrijden. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma had voor de 40,8 kilometer in Ede 46.59 nodig. Sebastian Langeveld (Education First) gaf acht seconden toe en werd tweede. Het brons ging naar Dylan van Baarle in 47.26.