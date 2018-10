Valverde heeft geen zin meer in de Tour: ‘Ik geniet daar niet’

,,De Tour is de grootste wedstrijd, maar ik ben niets verplicht’', zegt Valverde in de Spaanse krant El Pais. ,,Ze willen natuurlijk dat ik daar ben. Maar ik moet ook kijken wat het beste voor mij is. En in de Tour geniet ik niet.’' De Spaanse alleskunner op de fiets was jarenlang een vertrouwd gezicht in de Tour. In 2015 eindigde hij als derde in het klassement, achter Chris Froome en zijn Colombiaanse teamgenoot Nairo Quintana. Dit jaar werd Valverde veertiende in het eindklassement. In de Ronde van Spanje, die de renner van Movistar ook al jarenlang steeds op zijn programma heeft staan, eindigde hij als vijfde.