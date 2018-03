Valverde kleineert tegenstanders in GP Miguel Indurain

Tratnik legt medevluchters over de knie in Volta Limburg Classic

17:17 Jan Tratnik heeft de Volta Limburg Classic gewonnen. De Sloveen van CCC won in Eijsden met overmacht de sprint van een kopgroep die uitgedund was tot vijf renners. Het was de tweede zege in korte tijd voor Tratnik. Vorige week won hij in Italië nog de slotetappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.