Valverde stevig aan kop op wereldranglijst

Tom Dumoulin is de hoogst geklasseerde Nederlander. De Limburger van Sunweb, tweede op de tijdrit en vierde in de wegrace bij de WK, klom van de veertiende naar de achtste plaats. Andere Nederlanders in de top 50 zijn Niki Terpstra (23ste), Steven Kruijswijk (24ste), Bauke Mollema (26ste) en Dylan Groenewegen (43ste).



Annemiek van Vleuten, wereldkampioene tijdrijden in Innsbruck, nam de eerste plaats bij de vrouwen over van Marianne Vos. Wereldkampioene op de weg Anna van der Breggen is de nummer twee, Vos zakte naar de derde plaats. Ook Amy Pieters (zesde) en Ellen van Dijk (achtste) staan in de top 10.