Van Aert bezorgt Jumbo-Visma zege in Amstel Gold Race na millimetersprint tegen Pidcock

Van Aert volgde met de zege ploeggenote Marianne Vos, die eerder op de dag bij de vrouwen won. Hij won eerder dit seizoen al Gent-Wevelgem en twee etappes in Gent-Wevelgem. De 26-jarige renner sluit zijn voorjaar op fraaie wijze af met een overwinning in de Amstel Gold Race. De zege is ook belangrijk voor zijn ploeg. Jumbo-Visma wint namelijk voor het eerst in twintig jaar (Erik Dekker in 2001) de ‘thuiswedstrijd’.



Minuten waren er al verstreken maar Van Aert durfde nog steeds niet te geloven dat hij had gewonnen. Het verschil was met het blote oog niet waarneembaar. De jury oordeelde uiteindelijk dat Van Aert de winnaar was. ,,Ze zeggen het, maar ik durf het eigenlijk nog niet te geloven”, zei Van Aert nadat hij voor de tv-camera’s te horen had gekregen dat hij wel degelijk gewonnen had.



Het was een lange sprint geweest waarin Van Aert, Pidcock en de Duitser Maximilian Schachmann om de zege in de 55ste Gold Race streden. ,,Een lange sprint was in mijn voordeel, ook al begon ik vanuit de slechtste positie. Maar het was blijkbaar net genoeg”, vertelde Van Aert, die zei veel steun te hebben gehad van zijn ploeggenoten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.



,,Jammer dat Primoz door mechanische pech wegviel, maar ik wist dat ik tegen Pidcock en Schachmann hier een goede kans had. Ik heb al mooie wedstrijden gewonnen, maar ik ben zeker ook trots op deze. Onze ploegleider Frans Maassen won hier precies dertig jaar geleden. Hij zegt al het hele jaar dat dit de belangrijkste koers van het jaar is.”