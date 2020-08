Van Aert is helemaal terug na akelige Tour-crash: ‘In zijn hoofd is Wout een tank’

Wat deze overwinning voor hem betekende? ,,Heel veel”, zei Wout van Aert. ,,Als men men mij vorig jaar rond deze tijd, toen ik in het ziekenhuis lag, had gezegd dat ik dit zou winnen, dan had ik het niet geloofd. Ik ben erg tevreden. Ik vind het echt mooi om te kunnen zeggen dat ik er weer sta. Ik heb hier hard voor gewerkt, voor dit en voor de races die nog komen. Ik wilde geen kans laten liggen. De Strade Bianche winnen is wat ik wilde. Ik heb me gefocust op deze wedstrijd en dat is goed uitgedraaid.”



Eén koers maar reed Van Aert dit jaar, voordat corona de hele boel platlegde. Hij was elfde in de Omloop. Dat was niet slecht, maar het was minder goed dan gehoopt. Van Aert had drie weken eerder - op zaterdag 8 februari - de Krawatencross in Lille gewonnen. Dat was zijn eerste overwinning na ‘De Crash’, woensdag 19 juli in Pau. 204 dagen duurde het voor het hij weer een renner was. Of beter, voor hij aan de buitenwereld kon tonen dat hij weer een renner was.