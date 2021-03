Van Aert kan Pogacar met gewonnen tijdrit niet meer van eindzege afhouden

Voor aanvang van de afsluitende tijdrit was wel duidelijk dat er iets heel geks moest gebeuren om Tourwinnaar Pogacar nog uit zijn blauwe leiderstrui te fietsen. De enige overgebleven belager was Van Aert, runner-up bij het vorige WK tijdrijden, maar het verschil van 1 minuut en 15 tellen zou normaal gesproken te groot moeten zijn. De rit tegen de klok in en rond San Benedetto del Tronto was immers maar tien kilometer lang.



Ruim voordat de mannen van het algemeen klassement op het startpodium arriveerden, was al gebleken dat er hoe dan ook een kleine verrassing in de maak was. Na acht opeenvolgende tijdritoverwinningen beet wereldkampioen Filippo Ganna zich namelijk stuk op de 11'15" van Stefan Küng. Vijf tellen was op de streep het verschil tussen de Italiaan en de Zwitser in de Europese kampioenstrui. Toen ook concurrenten als Kasper Asgreen, Geraint Thomas en João Almeida vervolgens niet aan Küngs tijd kwamen, werd duidelijk dat ook in de strijd om dagsucces naar Van Aert en Pogacar gekeken zou moeten worden.