Van Aert looft ploeggenoot na winst Gent-Wevelgem: 'Hij was fantastisch sterk’

Voor de vijftigste keer in de geschiedenis van Gent-Wevelgem pakte een Belg de overwinning. Wout van Aert mocht na een koers van 254 kilometer zijn handen in de lucht steken, maar dat had hij waarschijnlijk niet mogen doen als zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck niet zo sterk was. ,,Hij was echt fantastisch vandaag", vertelde Van Aert na afloop.

Van Aert en Van Hooydonck waren bij de les toen het peloton al na 70 kilometer in stukken brak. Niet in De Moeren ging het zoals verwacht los, maar juist daarvoor. ,,Het was heel gevaarlijk met de wind vandaag. Daar hebben we ons als ploeg echt op gefocust", zei Van Aert na afloop. ,,Op een gegeven moment scheurde het en zat ik met Nathan mee in de voorste waaier. We hebben altijd de controle over de koers gehouden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Door toedoen van Van Hooydock draaide het op een sprint uit, al had de 25-jarige landgenoot van Van Aert het wel lastig tijdens de laatste passage van de scherprechter Kemmelberg. ,,Voor de Kemmelberg heb ik hem veel moed ingesproken. Met succes, want hij is diegene die Sam Bennett er uiteindelijk afrijdt. Daarna was het met de rugwind amper mogelijk om weg te rijden omdat Nathan het tempo zo hoog hield.”

Volledig scherm Wout van Aert met Nathan Van Hooydonck. © BELGA

De slotfase was voor Van Aert nog even anders dan verwacht. Door een brand op een industrieterrein in het nabijgelegen Menen moesten de renners worden omgeleid. ,,Het was wel vervelend", zei Van Aert. ,,We wisten namelijk niet op hoeveel kilometer we van de finish zaten op de omleiding. Plots begonnen we aan de laatste drie kilometer. Dat was wel raar.”

Voor Van Aert is het zijn eerste klassiekerzege op eigen bodem. De kopman van Jumbo-Visma won al Milaan-San Remo en Strade Bianche, maar greep onder andere vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen naast de winst. ,,Ik heb er in Vlaamse koersen vaak naast gegrepen, maar nu niet. Ik ben heel blij.”



Voor Van Aert was het zijn laatste koers in voorbereiding op De Ronde. Zijn grote rivaal Mathieu van der Poel liet Gent-Wevelgem aan zich voorbijgaan en doet alleen nog mee aan Dwars door Vlaanderen. Daar ontbreekt Van Aert.

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Volledig scherm Giacomo Nizzolo, Wout van Aert en Matteo Trentin. © BELGA