Van Aert uitgeroepen tot beste Vlaamse sporter van het jaar

Van Aert sloot eind oktober een voor hem uitzonderlijk wielerjaar op de weg af met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Daarvoor won de wielrenner van Jumbo-Visma Milaan-Sanremo en de Strade Bianche en boekte hij twee ritzeges in de Tour de France. Van Aert pakte bij de WK wielrennen ook nog eens zilver in de tijdrit en in de wegwedstrijd.

“Het bijzondere aan deze prijs is dat het geen prijs is die alleen een wielrenner kan winnen”, reageerde Van Aert. “En ik ga ervan uit dat sportjournalisten kenners van de sport in het algemeen zijn. Het is een leuke erkenning als je die prijs krijgt.”

De Vlaamse Reus is niet enkel een prijs voor sportieve prestaties, maar beloont ook de persoonlijkheid van een atleet. De manier waarop Van Aert zich heeft teruggevochten na zijn zware val in de Ronde van Frankrijk van 2019, heeft ook indruk gemaakt bij de stemgerechtigden. “Ook dat maakt deze prijs zo anders dan andere”, aldus nog Van Aert. “Ik heb al vaker vragen gekregen over die zogenaamd straffe comeback, en dat is eigenlijk best wel een mooi verhaal. Dat sportjournalisten ook daar rekening mee houden is mooi. En eigenlijk ben ik daar nog het meest trots op.”