Van Aert voor Milaan-San Remo: ‘Mathieu is degene die door iedereen in de gaten wordt gehouden’

Wout van Aert won vorig jaar Milaan-Sanremo en geldt ook zaterdag als een van de favorieten. Maar de Belgische kopman van wielerploeg Jumbo-Visma krijgt ditmaal wel te maken met Mathieu van der Poel in topvorm. De Nederlander lijkt na zijn overwinning in de Strade Bianche en twee ritzeges in Tirreno-Adriatico net een streepje voor te hebben op zijn rivaal. ,,Als ik goed genoeg ben, moet ik kunnen volgen en dan heb ik altijd een kans”, zegt Van Aert in een door zijn ploeg verspreid interview.

Van der Poel won zondag een rit nadat hij op ruim 50 kilometer voor de finish alleen de aanval had gezocht. Dat zal in Milaan-Sanremo niet gebeuren, denkt Van Aert. ,,Het is een veel langere wedstrijd en het parcours leent zich er ook niet voor. Maar we hebben ook in Strade Bianche gezien dat hij ook kan wachten tot de finale. Mathieu is natuurlijk degene die door iedereen in de gaten wordt gehouden.”

Met de korte klimmetjes van onder meer Cipressa en Poggio is het een koers die beiden op het lijf geschreven is. ,,Het zijn inspanningen van vijf à tien minuten. Dat ligt ons. En sprinten kunnen we ook allebei.”

Van Aert won de ‘Primavera’ zoals de bijnaam van Milaan-Sanremo luidt, vorig jaar. ,,Het is een monument, eentje die je graag op je erelijst hebt. Ik had de Strade Bianche al op zak en ging er met veel vertrouwen naartoe. Ik denk dat ik toen heel attent was op de Poggio en echt vertrouwen had in mijn sprint. Dat bleek een goede tactiek.” Van Aert won de afgelopen week ook twee ritten in de Tirreno.

Van Aert krijgt in Milaan-Sanremo ondersteuning van Timo Roosen, Sam Oomen, Jos van Emden, de Duitser Paul Martens, de Italiaan Edoardo Affini en de Duitser Christoph Pfingsten.

Volledig scherm Wout van Aert tijdens een onderonsje met Tadej Pogacar, de winnaar van Tirreno-Adriatico. © EPA